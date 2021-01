I Re Magi sfilano, ma a piedi

LUGANO - A Lugano le festività del Natale vengono chiuse come da tradizione con l’arrivo dei Re Magi. Melchiorre, Baldassarre e Gaspare, accompagnati dai beduini, solitamente raggiungono a cavallo Piazza della Riforma, presentandosi ai cittadini che li accolgono ogni volta con entusiasmo.

Oggi, non potendo come da tradizione sfilare con i cavalli tra le vie del centro cittadino, i figuranti del Circolo Ippico degli Ufficiali hanno scelto di dare vita a un evento in forma ridotta, lasciando a casa di cavalli e camminando tra le vie del piccolo borgo di Davesco-Soragno, per mantenere viva la tradizione.

Ti-Press (Alessandro Crinari)