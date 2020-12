Ancora due mesi con uno sconto sui pernottamenti

BELLINZONA - «Gli sconti di cui hanno potuto beneficiare i ticinesi sulle cene e sui pernottamenti in Ticino hanno garantito un sostegno all’economia locale». È questo il risvolto positivo dell'iniziativa "Vivi il tuo Ticino", che finora conta l'invio di 156'000 buoni da spendere al ristorante e 5'000 pernottamenti. Considerato il bilancio positivo, i partner del progetto hanno deciso di prolungare l’azione “Soggiorna in Ticino” fino alla fine di febbraio 2021.

Per altri due mesi, quindi, i residenti domiciliati in Ticino potranno continuare a ottenere uno sconto del 20% su pernottamenti e colazioni presso una struttura d’alloggio, purché aderisca all’iniziativa e sia convenzionata con Ticino Ticket, indipendentemente dal fatto che abbiano già usufruito dell’offerta in precedenza.

Anche BancaStato prolunga la sua offerta: per i clienti viene applicato un ulteriore sconto del 20% (per un totale del 40%) in caso di pagamento con carta di credito o debito BancaStato (escluse carte aziendali).

Inoltre - lo ricordiamo -, i partner di “Vivi il tuo Ticino” hanno promosso un’iniziativa volta a stimolare l’utilizzo del servizio d’asporto dei ristoranti ticinesi. Su www.viviiltuoticino.ch/ristoranti è presente una lista con i recapiti telefonici di tutti i ristoranti (220 oggi) che praticano l’asporto e che si sono registrati. L’ATT ha promosso, in parallelo, un concorso: basta inviare lo scontrino del pasto ordinato all’indirizzo Vivi il tuo Ticino/ C.P. 2820/ 6501 Bellinzona.