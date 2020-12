Albero di Natale in fiamme: arrivano i pompieri

GORDOLA - Principio d’incendio in un appartamento in una palazzina in via Centro sportivo a Gordola. Secondo nostre informazioni, ad andare in fiamme è stato un albero di Natale.

Il rogo si è sviluppato poco dopo le 19 ed è stato prontamente spento dalle persone presenti nell’abitazione. Sul posto sono comunque intervenuti la polizia cantonale, la Intercomunale del Piano e i pompieri di Tenero-Contra, che hanno provveduto a mettere in sicurezza e ventilare lo stabile. Per precauzione alcuni abitanti della palazzina sono stati fatti evacuare.

Non si registrano né feriti né intossicati.

Foto lettore tio/20 minuti