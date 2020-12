MENDRISIO - Le foto arrivano da Mendrisio, ma non si tratta di un caso isolato. Come ogni anno in questo periodo, infatti, le macellerie vengono prese d'assalto. Il motivo è chiaro: acquistare la carne per il pranzo o la cena di Natale. Insomma, tutti pazzi per la fondue chinoise di carne verrebbe da dire guardando la lunga colonna di gente all'entrata della macelleria Valsangiacomo.

Qui i clienti hanno dovuto attendere anche più di un'ora per essere serviti occupando ordinatamente, e rigorosamente indossando la mascherina, il piazzale del negozio e buona parte del marciapiede di via Giuseppe Motta.

Poche, ma fondamentali le accortezze per evitare la campilobatteriosi - Al contempo, come ogni anno, il Laboratorio cantonale ricorda come durante le feste natalizie aumentino i casi d’infezioni alimentari dovute principalmente all’inosservanza delle norme igieniche nella preparazione dei cibi, in particolare della fondue chinoise.

È noto - ricorda come ogni anno il Laboratorio cantonale - che la carne di pollame è spesso contaminata da batteri del genere Campylobacter, responsabili della campilobatteriosi, una delle più frequenti malattie diarroiche in Svizzera.

Una manipolazione non corretta della carne cruda, soprattutto di pollame, e una cottura insufficiente contribuiscono alla diffusione dell’infezione.

Nella preparazione della carne per la fondue, si raccomanda pertanto di seguire scrupolosamente le seguenti regole d’igiene:

Pulire: per la preparazione di carne di pollo e altre derrate alimentari (p.es. insalate) utilizzare se possibile taglieri separati. Dopo l’uso lavare accuratamente, con acqua calda e detergenti, taglieri, coltelli e altri utensili da cucina e lasciarli asciugare all’aria oppure impiegando un asciugapiatti pulito o della carta da cucina. Dopo avere toccato carne cruda, lavare accuratamente anche le mani.

Separare: carne e succo di carne crudi non devono mai entrare in contatto con alimenti pronti al consumo. Osservare il principio dei due piatti: non utilizzare mai lo stesso piatto per carne cruda e per carne preparata, salse o altri accompagnamenti.

Cuocere: cuocere sempre a puntino la carne! La carne di pollo completamente cotta non ha più né parti rosse (la carne non deve più essere cruda o «al sangue») né succo di carne rosso.

Non resta quindi che... mangiare e godersi il pasto in compagnia, e ovviamente in sicurezza.

Ti-Press (Davide Agosta)