In Ticino 6 morti e 296 contagi

LUGANO - Un'altra giornata campale sul fronte del Covid. In Ticino nelle ultime 24 ore sono stati registrati 296 nuovi positivi, e 6 decessi legati al coronavirus, per un totale di 720. È quanto segnala l'Ufficio del medico cantonale, nel suo bollettino giornaliero.

Sale così a 21 734 il numero dei positivi al tampone dall'inizio della pandemia, nel nostro cantone. Altre 30 persone sono state ricoverate in ospedale per sintomi gravi, per un totale di 338 posti letto occupati (di cui 41 in cure intense). Tra ieri e oggi sono stati invece dimessi 37 pazienti.

La curva è in linea con i giorni scorsi: mercoledì erano stati 4 i decessi, 281 i nuovi positivi. Martedì, 7 e 255. Il tasso di positività è del 20 per cento, l'indice Rt si attesta a 1.05 (aggiornato al 7 dicembre). Il trend generale, come mostra la tabella elaborata da tio.ch/20minuti, è di una sostanziale stabilità: un andamento che non soddisfa le autorità sanitarie.



tio/20min

Nelle case anziani sono stati registrati in tutto 9 nuovi pazienti positivi, per un totale di 165, alloggiati presso 23 strutture. Non si registrano nuovi ospedalizzati, mentre i decessi sono stati 4 per Covid, 6 per altre cause. Gli ospiti dichiarati guariti sono infine 6.

tio/20min