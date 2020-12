«Non miglioriamo e questo non va bene»

Merlani forniusce i numeri odierni sui contagi in Ticino: sono 255 nuovi positivi, per un totale di 21157. I nuovi ricoverati sono 31, per un totale di 350. In 24 ore sono 23 i pazienti dimessi, e 39 i ricoverati in terapia intensiva, con 7 decessi per un totale di 710 (di cui 350 nella prima ondata).