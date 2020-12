La Fondazione Lavezzari premia... Giorgio Merlani

CHIASSO - La Fondazione Cesare e Iside Lavezzari di Chiasso informa che il Premio massimo per l'anno 2020, giunto alla sua 54a edizione, è stato conferito a tutti i collaboratori socio-sanitari attivi nel combattere la pandemia Covid-19 in ospedali, strutture paramediche, case anziani, studi medici, ecc., nella persona del medico cantonale dott. med. Giorgio Merlani. Si tratta di persone meritevoli per aver dato al prossimo e alla società con opere, atti o altrimenti, prove di valore, di bontà, di sacrificio.

«La Fondazione Lavezzari, senza esitazioni o dubbi di sorta, esprime piena riconoscenza e gratitudine incondizionata a tutto quanto il personale infermieristico, medico e paramedico, attivo in campo sanitario nel combattere la pandemia Covid-19, nella persona del medico cantonale dott. Merlani, quale riconosciuto esperto infettivologo, chiamato a svolgere questo ruolo dal Consiglio di Stato del Canton Ticino con effetto 1. maggio 2008», si legge sul comunicato stampa.

Merlani è nato a Zurigo nel 1968, dove ha condotto i propri studi in medicina umana all’Università dal 1988 al 1994, ottenendo il relativo diploma federale. Ha quindi conseguito un titolo in specialità FMH in medicina interna nel 2001 e un secondo FMH in malattie infettive nel 2004.

Dopo aver effettuato la pratica di medico assistente, è stato capoclinica al San Giovanni di Bellinzona e dal 2007 è stato titolare di uno studio medico sempre a Bellinzona, restando comunque consulente per l’ospedale, nel contesto delle malattie infettive. A seguito delle dimissioni a causa dell’elezione in Consiglio nazionale del dott. med. Ignazio Cassis con effetto 30 aprile 2008, Giorgio Merlani è stato chiamato ad assumere il ruolo di Medico cantonale.

La Fondazione informa inoltre di aver assegnato i premi per l'anno scolastico 2019/2020 a:

- VASSALLI Sophie, Genestrerio (media 5.90): Centro professionale sociosanitario, Mendrisio, addetta alle cure sociosanitarie CFP, tirocinio normale senza maturità

- BORDONI Luca, Mendrisio (media 5.80): Centro professionale sociosanitario medico-tecnico, Locarno, guardiano di animali AFC, tirocinio normale senza maturità

- GRIGNOLA Nicole, Stabio (media 5.80): Centro professionale sociosanitario, Mendrisio, operatrice socioassistenziale AFC - assistenza all’infanzia, tirocinio normale senza maturità

- ZEIER Tatiana, Vacallo (media 5.80): Centro professionale commerciale, Lugano, assistente d’ufficio CFP

Compatibilmente con l’evoluzione generale della pandemia, si prevede che la cerimonia di consegna dei premi avrà luogo sotto altra forma rispetto al passato.