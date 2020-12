Un altro buongiorno innevato

BELLINZONA - Risveglio innevato per la "parte alta" della Svizzera italiana. In Leventina e Mesolcina si segnalano ancora precipitazioni nevose, mentre in Val Poschiavo i collegamenti ferroviari sono stati interrotti, all'alba di oggi, causa maltempo.

Grazie alla zona di bassa pressione che persiste sull'Europa centrale, la settimana è iniziata con nuvole spesse e pioggia o neve su quasi tutta la Svizzera. Le precipitazioni si attenueranno - riferisce MeteoNews - nel corso della mattinata, con le temperature in salita da punte di -1 a +4 gradi nel pomeriggio.

Il sud delle Alpi è l'area maggiormente interessata, con un rischio valanghe di livello 4 previsto per tutta la giornata, in particolare nell'Alto Ticino, Alta Engadina e valli meridionali dei Grigioni. Nell'Oberland Bernese orientale e nel Vallese meridionale si applica invece il livello 3.

Il traffico ferroviario è perturbato su diverse linee, con diversi ritardi e cancellazioni di treni. Tra Tirano e Pontresina il collegamento è interrotto, senza bus sostitutivi. La Val Poschiavo è di fatto isolata dal resto della Svizzera.

In Ticino per il momento non si segnalano particolari disagi. Secondo Meteonews, le precipitazioni potrebbero continuare fino a mercoledì mattina, con mezzo metro di neve fresca o più sul versante meridionale delle Alpi.