Allerta meteo: «Utilizzate l'auto soltanto se necessario»

BELLINZONA - Un'allerta neve di grado 4 per tutto il Ticino, dalla mezzanotte di oggi fino a mezzogiorno di domenica 6 dicembre. L'ha diramata MeteoSvizzera. E come ogni anno, all'arrivo della prima abbondante nevicata, sulle strade si rischia il caos.

«È consigliato l'utilizzo del proprio veicolo soltanto in caso di necessità». Questa è la raccomandazione della polizia cantonale, che invita tutti gli automobilisti a verificare le condizioni stradali prima di mettersi in viaggio.

E soprattutto a mettersi in viaggio soltanto se equipaggiati per la neve. Non mancheranno infatti i controlli: «Se le condizioni lo dovessero richiedere, saranno istituiti dei controlli del traffico per la verifica dell'equipaggiamento, già a partire dal confine e sui tratti con forte pendenza». Potrebbe inoltre scattare un blocco del traffico pesante.