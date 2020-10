«Così sono ripartita dopo essere arrivata a pesare 29 chili»

MUZZANO - Ha sofferto di anoressia nervosa, arrivando a pesare solo 29 chili. È stata ricoverata con la forza e ha rialzato la testa. A quattro anni di distanza da quell'incubo, Apryl Franchini, 20enne di Muzzano, aiuta sui social network chi vive lo stesso problema da lei stessa superato. «Più in generale do una mano a chi ha disturbi legati all’alimentazione».

Parliamo di anoressia nervosa. Le statistiche indicano un’incidenza di 8-9 casi per 100mila persone tra le donne, circa 1 su 100.000 tra gli uomini.

«Le donne sono più soggette al giudizio. Sono più fragili. In generale i disturbi alimentari sono più diffusi tra le femmine. Spesso la società li interpreta come capricci. È l’aspetto più critico. All’inizio non vieni magari neanche presa sul serio».

Quando e come è cominciato il tuo calvario?

«Alla fine della quarta media ho iniziato a mangiare sempre meno. Piano piano non toccavo più niente. Sono arrivata a pesare poco più di 29 chili. Calcolate che ora peso tra i 50 e i 55 chili, è il mio peso normale. Ora che sono guarita, non mi peso neanche più, non salgo più su una bilancia, non mi interessa».



Dove stava il nocciolo del problema?

«Ero ossessionata dall’estetica. Vittima, come tante ragazzine, del mondo dell’immagine. I social mi stavano distruggendo. Lì devi sempre essere al top, si esalta la bellezza e basta. Così come accade nella pubblicità, dove in continuazione ti martellano sull’importanza di essere perfetti. Su una mente giovane questi messaggi possono essere devastanti».

Parli “male” dei social. Ma rappresentano il luogo in cui ti racconti…

«Sono stata ospedalizzata con la forza, nel 2016. Devo ringraziare i miei genitori che hanno intuito che ero in pericolo. Adesso ho una consapevolezza che prima non avevo. Proprio nei social incrocio tante ragazze che stanno vivendo quello che ho passato io. Ho concluso il liceo e in parallelo ho seguito un corso online come coach olistica presso un importante istituto di New York. Ho capito che la mia missione nella vita è mettermi a disposizione di chi soffre come ho sofferto io».

Che messaggio ti senti di lanciare alle teenager di oggi?

«Non esiste un corpo perfetto. È inutile inseguire la perfezione. Il nostro corpo è unico e prezioso così come è. Basta con questa società competitiva, che non ci fa mai sentire “all’altezza”. A 16 anni ho trascorso tre mesi al Civico per recuperare peso, il mio cuore batteva pochissimo, ho rischiato di rovinarmi. E anche dopo non è stato facile. Il percorso è stato pieno di cedimenti. Sono andata da psicologi, da specialisti. Finché la mia mente non ha fatto click».

Come ti senti ora?

«Non sono mai stata meglio. Ho imparato ad accettare le cose come arrivano, a non pretendere di avere il controllo su ogni singola cosa, ho anche imparato a muovere diversamente il mio corpo. La forza di volontà è determinante. Con la nostra mente possiamo fare tantissime cose positive e influenzare le nostre giornate».