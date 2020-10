«L'idea di brandizzare il gel ha fatto colpo sulle aziende»

MENDRISIO - La Inpharma 4.0 di Mendrisio ha fatto di necessità virtù, cambiando immediatamente rotta alla chiusura delle aziende a causa del coronavirus e affiancando alla sua tradizionale produzione di dermocosmetici il gel igienizzante per le mani. In pochi mesi ha conquistato una nuova fetta di mercato, come ci illustra la responsabile marketing Giulia Verri.

Il gel sembrerebbe avervi fatto ritrovare il sorriso.

«Siamo decisamente contenti perché eravamo rallentati a causa del lockdown, come del resto tante altre imprese. Un cliente ha subito risposto con entusiasmo alla nostra idea di brandizzare le etichette dei gel con il logo della sua azienda e oggi abbiamo ordinazioni da svariati settori: dalle banche alle assicurazioni, dai dottori ai veterinari, dai concessionari d'auto alle società sportive».

Qual è la chiave del successo di questo prodotto che ha fronteggiato la crisi del coronavirus?

«Qualità e anche po' d'intuito. Noi ci siamo specializzati nella produzione di gel nelle confezioni da 50, 100, 500 ml e 5 litri. Il contenuto alcolico del 70% rispetta le direttive, mentre la differenza la fa una base cosmetica efficiente, noi che da sempre siamo attivi nella produzione di creme ad alta concentrazione di principi attivi».

Le confezioni personalizzate hanno avuto un forte impatto.

«Rappresentano più di un gadget che la nostra clientela vuole offrire al suo pubblico. Questo virus ci ha insegnato quanto sia importante l'uso regolare di un gel igienizzante di alta qualità e il consumatore si sente protetto».

Quali sono le quantità delle vostre ordinazioni?

«La nostra clientela spazia da bancali di taniche da 5 litri a migliaia di flaconcini da 50 e 100 ml in funzione delle esigenze del cliente finale che riceve la confezione personalizzata in regalo. La nostra vera fonte di orgoglio è la stima del mercato nei confronti del nostro prodotto, la cui utilità viene riconosciuta ogni giorno».

Il flacone si presenta come un articolo in miniatura che piace sia agli adulti sia ai bambini. Che riscontro avete in questo senso?

«Siamo rimasti sorpresi, e allo stesso tempo entusiasti, nello scoprire che i nostri prodotti vengano apprezzati anche dai più giovani. Le richieste della nostra clientela ci hanno portato a valutare a fondo questo fenomeno e stiamo mettendo a punto delle novità per Natale».

Cosa troveremo sotto l'albero?

«Abbiamo un paio d'idee originali, ma è prematuro svelarne i dettagli. Possiamo però anticiparvi che vorremmo lasciare un indelebile ricordo positivo associato a un periodo decisamente poco piacevole per tanti aspetti. Questa crisi ha fatto scoprire nuove risorse a ognuno di noi».

E le vostre linee di dermocosmetici?

«Restano una creazione di punta: le linee Neudren spaziano dai cosmetici specifici per viso, corpo e mani, ai prodotti per gli sportivi. Stiamo investendo nel mondo digitale con il nostro e-commerce, parallelamente alle iniziative per il gel».

Una strategia messa a punto in smart working

Dalle preoccupazioni del lockdown al successo attuale. Inpharma 4.0, specializzata nella produzione di cosmetici funzionali, ha dato una scossa alle sue vendite con il tanto necessario gel detergente igienizzante per le mani. «In questo periodo è richiesto ovunque in quantità elevate – sottolinea l'amministratrice Raffaella Battiston – e noi abbiamo pensato di proporlo in confezioni personalizzate da 50 e 100 ml per i nostri clienti, che a loro volta lo hanno offerto come gadget al loro pubblico». La strategia dell'azienda di Mendrisio è partita in smart working e presto ha superato ogni aspettativa, tanto che anche i grandi brand hanno aderito con successo all’iniziativa. «La qualità dei nostri dermocosmetici, con alti quantitativi di principi attivi, ci ha permesso di mettere sul mercato un gel “cosmetico” a base di pantenolo e lavanda con una viscosità ideale. La morbidezza delle mani, il profumo e l'idratazione fanno la differenza».

Glamilla