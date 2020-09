Covid-19: in Ticino 6 nuovi contagi

BELLINZONA - In Ticino si contano 6 nuovi contagi da SARS-CoV-2 in un giorno. Lo riporta il bollettino quotidiano dell'Ufficio del medico cantonale, aggiornato alle 8 di questa mattina.

Il numero delle infezioni da nuovo coronavirus dall'inizio della pandemia sale così a 3'596. I ricoveri rimangono fermi a uno. Non si registrano nuovi decessi legati al Covid-19. Invariati invece i bilanci dei decessi, fermi dallo scorso 12 giugno a 350, e dei dimessi che restano 929. Nelle strutture ospedaliere ticinesi resta ricoverato un solo paziente, che non si trova nel reparto di cure intense.

Le cifre dei mesi scorsi

Nei mesi di luglio e agosto solo in due occasioni i nuovi contagi sono stati superiori a 10 (lunedì 20 luglio e 24 agosto), dati però spalmati sulle 72 ore. In luglio erano risultati positivi 106 tamponi (media giornaliera del 3.4), mentre ad agosto le infezioni erano state 108 (media 3.5).Molto basse anche le cifre relative agli ospedalizzati: nel mese di luglio il massimo è stato toccato il 20 con sei ricoverati (due in cure intense), mentre nel mese successivo il 6 agosto con tre ospedalizzati (nessuno in cure intense). L'ultimo paziente ricoverato in cure intense risale infatti al 31 luglio. È invece dallo scorso 12 giugno che non si registrano nuovi decessi.