LUGANO - Anche l'Università della Svizzera Italiana è pronta a ripartire. Il prossimo lunedì 14 settembre prenderà infatti il via il nuovo anno accademico. «Nonostante la situazione sanitaria globale risulti ancora delicata e incerta, l’USI è pronta a ripartire e farlo nel migliore dei modi», ha precisato il Rettore Boas Erez in un messaggio rivolto alla comunità accademica.

Un nuovo anno accademico che verrà plasmato e adattato a dipendenza di come procederà la pandemia. Con vari scenari, ma con una garanzia imprescindibile: ovvero la qualità della formazione. «Il modello formativo del prossimo semestre è stato impostato investendo nell’importanza di lezioni e scambi in presenza, prevedendo tuttavia fin dall’inizio una componente digitale».

Il campus, le aule, i laboratori e gli uffici - assicura l'USI in nota - sono stati organizzati in modo tale da poter assicurare quanto più possibile un ambiente di studio e di lavoro «sicuro e funzionale». «Sono inoltre state definite nuove regole di comportamento, capaci di accompagnare la comunità nei prossimi mesi in modo chiaro e attento».

Il corpo accademico ha indetto una riunione domani per inaugurare il nuovo semestre: «Sappiamo che sarà un anno un pò speciale, conclude Boas Erez. «Quella del 8 settembre sarà un'occasione per ribadire il valore del nostro vivere e lavorare assieme, in condizioni sicure ma conviviali».