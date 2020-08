Incendio in un magazzino: ingenti danni

BEDANO - Magazzino in fiamme a Bedano. Come riferisce la polizia cantonale, oggi poco prima delle 8 è stato segnalato un incendio in uno stabile in via Industrie.

Il rogo ha interessato il magazzino posto al piano terra di una ditta di forniture per piscine. Oltre alla polizia, sul posto sono intervenuti i pompieri di Lugano con cinque veicoli e 13 militi che sono riusciti a domare le fiamme.

Non vi sono feriti o intossicati. Ingenti per contro i danni al magazzino. La strada cantonale è stata chiusa per consentire le operazioni di spegnimento.

Rescue Media