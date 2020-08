Una due giorni di Clean-Up nel Moesano

GRONO - Due giorni dedicati alla pulizia e al rispetto dell'ambiente nel Moesano. Giovedì 6 e venerdì 7 agosto si terrà infatti il Clean-Up Tour, promosso e coordinato da Summit Foundation, che si pone l'obiettivo di sensibilizzare abitanti e turisti a non lasciare rifiuti nella natura.

Il primo appuntamento avrà luogo presso la Fondazione Calanca delle esploratrici di Cauco dove ai volontari verrà offerta la colazione prima d'iniziare i lavori di pulizia. Il secondo si terrà invece il giorno successivo a San Bernardino. «La destinazione turistica - precisa l'Ente Turistico Regionale del Moesano che collabora all'evento - che ha visto in queste settimane di vacanze estive numerose presenze di turisti, si impegna a favore dell’ambiente, si rimbocca le maniche e si mette i guanti per una buona pulizia del proprio territorio».

L’incontro, in questo caso, è previsto alle 9.30 al Centro Sportivo di San Bernardino per una colazione offerta, durante la quale verranno date le informazioni per la giornata che prevede una camminata lungo i sentieri maggiormente frequentati della località, con l’obiettivo di raccogliere il maggior numero di rifiuti abbandonati nella natura. Il rientro, sempre al Centro Sportivo, sarà alle 15.00. Il pranzo sarà al sacco, organizzato in modo individuale.

Per motivi organizzativi per entrambi gli appuntamenti è richiesta l’iscrizione, da effettuarsi su www. cleanuptour.ch.

Clean-Up Tour - Partecipare al Clean-Up Tour come volontario significa contribuire attivamente alla conservazione dell’ambiente godendosi una passeggiata in mezzo alla natura. Sia con la famiglia che con gli amici, è anche un’attività all’aperto significativa, godendo della tranquillità e della bellezza dei nostri paesaggi.

Ulteriori informazioni si possono avere contattando l’Ente Turistico Regionale del Moesano, ufficio di San Bernardino al numero di telefono 091 832 12 14, oppure scrivendo una email a info@visit-moesano.ch