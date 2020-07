Corsi di recupero per gli allievi delle scuole medie superiori

BELLINZONA - Date le circostanze inusuali dovute al coronavirus, il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (Decs) ha deciso di offrire una preparazione guidata agli allievi e alle allieve che il 31 agosto inizieranno la prima o la seconda classe in una scuola media superiore cantonale (licei e scuola cantonale di commercio). I posti sono limitati e le iscrizioni verranno chiuse una volta raggiunto il numero massimo di iscritti, comunque non oltre il 2 agosto.

Questa preparazione sarà possibile grazie a una collaborazione con l’associazione Mise, associazione senza scopo di lucro che da parecchi anni fa da tramite tra allievi che necessitano un aiuto o un supporto scolastico e studenti universitari o liceali che si mettono a disposizione per impartire lezioni di recupero.

L’offerta estiva di quest’anno sarà estesa a tutte le regioni (Bellinzonese, Mendrisiotto, Locarnese e Luganese) e sarà potenziata, affiancando agli studenti che già normalmente operano in qualità di insegnanti/tutor anche dei docenti di scuola media superiore.

I corsi, per un totale di 20 ore, si svolgeranno tra le 13.15 e le 17, dal 17 al 21 agosto presso i licei di Bellinzona, Locarno e Lugano 1, e dal 24 al 28 agosto presso il Liceo di Mendrisio.

I corsi saranno offerti in matematica e tedesco per chi inizierà la prima classe e in matematica e scienze naturali per chi inizierà la seconda.

Grazie a un contributo finanziario del Decs pari a 100 franchi, il costo a carico delle famiglie ha potuto essere limitato ad altrettanti 100 franchi per allievo.