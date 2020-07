Un Primo Agosto «contingentato» con il consigliere federale Alain Berset a Monte Carasso

BELLINZONA - Si delinea meglio il programma per i festeggiamenti previsti a Bellinzona per questo primo 1. Agosto dell'era Covid. La Città invita in particolare coloro che vogliano partecipare all'evento che vedrà protagonista il consigliere federale Alain Berset ad annunciarsi per email.

L'incontro cui il capo del Dipartimento federale dell'interno prenderà parte all'Antico Convento delle Agostiniane a Monte Carasso, infatti, sarà come previsto «contingentato» a causa dell'attuale situazione sanitaria. Il termine per l'iscrizione, da inviare a comunicazione@bellinzona.ch, è lunedì 20 luglio. In un comunicato, la Città chiede agli interessati di indicare nome, cognome, indirizzo e recapito telefonico valido (personale e di ogni singolo ulteriore accompagnatore).

«Scaduto il termine di iscrizione verrà mandata conferma o meno della partecipazione. Faranno stato le iscrizioni in ordine di arrivo», scrive il Municipio. L'allocuzione di Berset seguirà quella del sindaco della Città, Mario Branda.

La giornata sarà accompagnata dall'animazione musicale degli Amici di Rosalina, il BrassJoy Jazz Quintet, il Concertino di Ravecchia e i Manupia. Un risotto sarà offerto dalla Società Rabadan.

«A malincuore ma con la consapevolezza di aver operato per la giusta scelta considerando l’emergenza pandemia», la Città conferma che il tradizionale spettacolo pirotecnico non avrà luogo.