Il Covid-19 ferma anche gli asini del Palio

MENDRISIO - «Purtroppo la situazione attuale non ci permette una pianificazione sicura e non ce la sentiamo, in questo periodo, di chiedere sponsor a quelle attività che sono in difficoltà». È con queste parole che gli organizzatori annunciano l'annullamento dell'edizione 2020 del Palio di Mendrisio.

Il Comitato, da alcuni mesi, lavora su piccoli progetti con l'obiettivo di riuscire a svolgere, seppure in forma ridotta, l’edizione prevista a settembre. Ma le regole imposte dalla pandemia e le norme sanitarie accresciute richiederebbero «un impegno di personale e risorse finanziarie non sostenibile». Da qui la scelta di annullare l'evento, seppure «a malincuore».

L'appuntamento con il Palio di Mendrisio, a questo punto, è per settembre 2021.