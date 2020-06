Quando la sofferenza aumenta l'adrenalina e la forza mentale

RIVERA - Luca Pezzani, 32 anni, di Rivera, si allena quattordici volte alla settimana per reggere il ritmo del suo sport preferito. I suoi sforzi sono stati premiati con la recente vittoria internazionale su Instagram.

Come è stato possibile battere un fuoriclasse americano attraverso il web?

«La finalissima si è svolta in diretta: alle 18.00 io ero sul campo sportivo di Rivera, mentre il mio avversario Levi Jones era a Boise alle 10.00 del mattino in USA per una sfida in contemporanea. Questo campionato online ha coinvolto atleti da tutto il mondo per far fronte alla pandemia e promuovere la nostra disciplina OCR».

Come è avvenuto il confronto?

«Ognuno di noi aveva un identico percorso da affrontare e veniva filmato in ogni suo esercizio su tutto l'arco della gara sotto l’attenta supervisione di una giuria. Alla fine ha vinto il miglior tempo».

Lei ha dominato...

«Sono sorpreso anch'io della mia prestazione, ho staccato di un giro Levi Jones, che è considerato uno degli interpreti di rilievo a livello internazionale. Ma quel che più conta è che questa vittoria mi dà l'accesso diretto alla prossima finale mondiale OCR Open in Colorado, già fissata per l'estate del 2021».

Cosa la spinge a praticare uno sport così duro?

«Da piccolo mi è sempre piaciuto giocare al parco o nei boschi, e l'OCR mi ha fatto ritrovare queste sensazioni di svago nella natura. L'adrenalina è allo stato puro, la fatica aumenta la forza mentale e ti aiuta a superare i tuoi limiti».

Ha un allenatore?

«Seguo delle schede di preparazione di un programma studiato appositamente per atleti competitivi che si chiama OCR Heroes, inoltre il mio lavoro di fisioterapista mi aiuta. Poi c'è la mia ragazza Lara che mi segue ovunque, la ringrazio per il suo grande sostegno. Mi piace accompagnarla una volta alla settimana nel suo sport, la poledance, che mi fa bene per la forza del tronco e la presa».

Lei è iscritto ad un club?

«Faccio parte dell'Associazione Sportiva OCR Ticino, che conta 54 soci. Anche la mia squadra e i miei simpatizzanti mi sono stati vicini in occasione della finale di Rivera con il loro caloroso tifo».

Dove trova tutta quella forza?

«La corsa era diventata un po' noiosa e l'introduzione degli ostacoli mi ha rimotivato. Superare muri di 3 metri di altezza, trasportare catene o secchi di ghiaia di 30 kg o mettersi sulle spalle sacchi di sabbia di 27 kg può far sembrare il nostro sport proibitivo, anche perché alla fine resta sempre il tempo a decidere le gare. La forza e un pizzico d'astuzia sono da allenare, poi le distanze – che variano da 5 a 25 km – vanno affrontate con determinazione».

Competizione dura o sano agonismo?

«Lo spirito è fantastico, c'è un grande ambiente. Ci si aiuta anche tra avversari quando si è in difficoltà, soprattutto quando le penitenze di 30 flessioni, che si possono ripetere più volte sull'arco di una gara, ti fanno perdere la lucidità».

E la sua alimentazione giornaliera?

«Con quello che brucio devo assumere il doppio del fabbisogno normale di una persona. Mangio fino a 400 grammi di pasta al giorno».







Luca Pezzani Vincere un titolo iridato in diretta su Instagram Vincere una sfida internazionale in diretta su Instagram e qualificarsi per la finale mondiale negli Stati Uniti del prossimo anno. L'insolito exploit è riuscito al ticinese Luca Pezzani, che ha fatto della massacrante disciplina OCR (“Obstacle Course Race”) la sua grande passione. «Sono sorpreso di questo risultato – sorride Luca – perché mai avrei pensato di arrivare fino alla finalissima, vinta oltretutto con Levi Jones, uno degli interpreti di rilievo del circuito americano». L'OCR è nata proprio verso la fine degli anni '80 negli Stati Uniti e affonda le sue radici negli estenuanti allenamenti svolti dai corpi militari USA. Questo nuovo sport, variabile ed estremamente completo, presenta un percorso running a cui si associa il superamento di diversi ostacoli naturali o artificiali, come prove di forza, equilibrio, resistenza e agilità. «La vera gara – precisa Pezzani – è quella di testare i propri limiti».

G.B.

Luca Pezzani