Ascensione impegnativa per la Rega

LOCARNO - Il weekend lungo per l'Ascensione, le temperature quasi estive e il bel tempo: un mix d'ingredienti che negli scorsi giorni ha spinto molte persone a passare più tempo all'aria aperta. E non sono mancati gli incidenti che hanno richiesto l'intervento della Rega. Tra giovedì 21 e domenica 24 maggio la Guardia aerea di soccorso ha infatti compiuto circa 150 interventi in tutta la Svizzera. Sedici di questi nella Svizzera italiana.

Nello specifico, al Sud delle Alpi si tratta di cinque voli per prestare soccorso a escursionisti, uno per un mountainbiker, uno per un incidente stradale e gli altri a seguito di malattie acute o per il trasferimento di pazienti da un ospedale all'altro.

Missione impegnativa nel Canton Lucerna Giovedì 21 maggio 2020, un escursionista che stava attraversando un nevaio è caduto per sette metri in una fenditura nella roccia, dove è rimasto bloccato e gravemente ferito. La persona che lo accompagnava ha allertato la centrale operativa della Rega tramite l'applicazione per cellulari. L'equipaggio della base di Wilderswil si è recato sul luogo assieme a un alpinista specializzato nel soccorso con elicottero del Club Alpino Svizzero CAS. Quest'ultimo, dopo essersi assicurato alla parete di roccia, ha permesso al medico della Rega di calarsi in sicurezza fino al paziente. Grazie all'argano di salvataggio è stato possibile recuperare il paziente e dopo avergli prestato le prime cure del caso, è stato trasportato al più vicino e idoneo ospedale.