Settimana di temporali e basse temperature

LUGANO - Le previsioni non sembrano dare scampo. Pioverà per buona parte della settimana e le temperature caleranno. Ci sarà pure qualche schiarita ma, perlopiù, il tempo dovrebbe presentarsi coperto e umido. Almeno stando a quanto riferisce oggi Meteo Svizzera che, per la giornata odierna ha anche diramato un'allerta meteo (di livello 2, quindi moderato) a causa del pericolo piogge. Fino a questa sera sono infatti previsti accumuli che potrebbero raggiungere gli 80 millimetri d'acqua.

Le precipitazioni odierne, da continue ed estese dovrebbero diventare da metà giornata intermittenti, ma a tratti a carattere temporalesco (per poi cessare in serata).

Per domani si prevede un ritorno del sole al mattino, ma con il passare delle ore anche un nuovo aumento della nuvolosità e rovesci, più frequenti nel Sopraceneri.

Un tempo coperto, nebbioso e piovoso caratterizzerà i giorni a seguire, almeno fino al weekend. Per questo fine settimana si prevede (ma a così lungo termine le previsioni potrebbero cambiare) nubi e pioggia per la giornata di sabato e qualche schiarita con rovesci non esclusi per domenica.