Post Coronavirus: Flavio Sala live come non lo avete mai visto e sentito

Flavio Sala come non l'avete mai visto e sentito. L'attore ticinese, star dei Frontaliers, sarà ospite di Piazza Ticino a partire dalle 21 di oggi, mercoledì. Una video chiacchierata live in cui il pubblico avrà la possibilità d'interagire in diretta.



Classe 1974, Sala è attore, conduttore radiofonico, comico e regista. È noto al grande pubblico della Svizzera italiana (e non solo) soprattutto per avere interpretato a più riprese il ruolo del frontaliere Roberto Bussenghi.



Seguite l'evento, assolutamente gratuito, sui canali Facebook o Youtube di Ticinonline, oppure su www.piazzaticino.ch

Compagnia teatrale Flavio Sala