Anche la Casa San Carlo si attrezza per le visite

LOCARNO - In tempi di coronavirus gli incontri con i propri cari sono qualcosa di difficile e prezioso. Ancora più preziosi per chi è avanti con gli anni, diviso tra la paura di ammalarsi e il bisogno naturale di un contatto umano.

Ed ecco che le case anziani si attrezzano per correre incontro a queste necessità, in tempi in cui le visite sono proibite a causa del Covid-19.

Così ha fatto anche la Casa Anziani San Carlo, con l'apertura di una sala di incontri. Divisi da un vetro in una stanza appositamente adibita a luogo protetto e sterile (messo in piedi grazie al lavoro della Protezione Civile), i parenti si possono così ritrovare per delle visite, un saluto e un sorriso utili a rifocillare gli animi.

tipress