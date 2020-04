«Tutta colpa della destra»

LUGANO - A pochi minuti dall'attesa conferenza stampa del Municipio di Lugano sul futuro dell'aeroporto di Lugano, che stando alle indiscrezioni di questa mattina è sulla via della liquidazione, scatta la lotta politica. È il partito socialista il primo a prendere posizione e se la prende con i partiti di destra. " Sarebbe stato più logico e realistico se Lega dei Ticinesi, PLR e PPD avessero, nell’autunno 2019, accolto le proposte dei rapporti di minoranza PS a livello cantonale e comunale. In particolare ciò avrebbe consentito di attuare subito un piano sociale per il personale in esubero rispetto alle esigenze di un aeroporto limitato all’aviazione privata, garantendo il ricollocamento nel settore privato e pubblico di tutti i licenziati prima della crisi del coronavirus. La strategia razionale e realistica del PS avrebbe alleggerito i costi strutturali di LASA prima della crisi del coronavirus, che ha bloccato l’aviazione privata, dopo che quella di linea era già stata cancellata nell’autunno 2019".

Il PS critica quei partiti (PLR e PPD) che hanno "alimentato in funzione elettoralistica l’illusione del rilancio dei voli di linea a Lugano-Agno, puntando sul mantenimento di tutti i posti di lavoro di LASA", un comportamento che avrebbe permesso di "scialacquare grosse somme dei cittadini per coprire perdite sempre maggiori dell’aeroporto". E conclude: "La maggioranza ha preferito la linea del pokeristico all in nella campagna per la votazione popolare sui due referendum, incurante dell’emergenza climatica e della crisi degli aeroporti regionali in atto da anni: il loro mantra è stato “O si fa così o l’aeroporto chiude completamente, perché LASA fallisce”. Il risultato di questa strategia azzardata della destra ora è sotto gli occhi di tutti. Vergognoso!"