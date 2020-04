Le scuole dell’obbligo? «Pronti per l'11 maggio, ma nulla è sicuro»

BELLINZONA - Due date da segnare in rosso sull’agenda scolastica. 11 maggio e 8 giugno. La prima dovrebbe coincidere con la riapertura degli istituti comunali (infanzia ed elementari) e delle scuole medie. La seconda con il ritorno in classe degli studenti delle scuole medie superiori. Il condizionale è però d’obbligo per entrambe. La decisione finale - come precisato dal DECS in una nota - sarà infatti adottata dal Consiglio di Stato a inizio maggio «tenendo conto delle disposizioni emanate dal Governo federale e della situazione epidemiologica cantonale». In altre parole nulla è ancora sicuro. Se le cose lo permetteranno si riaprirà, in caso contrario i banchi resteranno (ancora) vuoti. Il DECS però non è rimasto con le mani in mano. «Abbiamo intensificato - in collaborazione con l'Ufficio del medico cantonale - l’approfondimento dei possibili scenari in ottica di una possibile progressiva riapertura in sicurezza e nel rispetto delle indicazioni sanitarie delle scuole obbligatorie». Scenari che saranno condivisi e discussi con i principali attori (Conferenza dei direttori cantonali della pubblica educazione, autorità scolastiche cantonali e comunali, rappresentanze dei docenti e dei genitori) al fine di considerare la situazione da tutti i punti di vista.

Elementari, tutti promossi o quasi - L’anno scolastico, come noto, resta valido. E le note verranno gioco forza estrapolate quasi totalmente dagli elementi di valutazione raccolti durante le attività didattiche svolte «in presenza». Per quanto riguarda il passaggio all’anno successivo, allievi e genitori degli istituti comunali non devono preoccuparsi. Alla scuola dell’infanzia - precisa il DECS - il passaggio alla classe successiva sarà «automatico per tutti i bambini» esclusi i casi di accelerazione e di rallentamento già valutati in precedenza. Anche alle elementari tutti promossi, o quasi. «Saranno analizzati singolarmente i casi nei quali è in corso un progetto di pedagogia speciale, quelli per i quali è previsto un monitoraggio, quelli delle unità scolastiche differenziate, quelli per i quali un’accelerazione del percorso formativo è già stata validata e quelli per i quali il rallentamento del percorso formativo è stato condiviso tra tutti gli attori coinvolti». Le note fornite da settembre a dicembre dovranno venir «completate» con quello che è emerso da gennaio a metà marzo. «Ma cambiamenti della valutazione sono possibili solo in positivo».

Scuole Medie, niente prova cantonale a maggio - Per quanto riguarda le Scuole Medie, l’iscrizione ai corsi A e B di terza e quarta dovrà tener conto dello stato delle conoscenze al 13 marzo. «Come consuetudine tra fine marzo e aprile - ricorda il DECS - le direzioni inviano alle famiglie i formulari d'iscrizione per l’anno successivo con le indicazioni dei consigli di classe. Lo stesso principio è valido per i consigli e le scelte per i corsi di francese, latino e le varie opzioni». Le prove cantonali per gli allievi di quarta, previste per maggio, sono annullate.

Scuole medie superiori e professionali - Il rientro degli allievi delle scuole medie superiori e delle professionali è previsto solo per l'8 giugno. La decisione se riaprire o meno, in questo caso, verrà presa a fine maggio. Per quanto riguarda le valutazioni, di principio per definire la nota finale «si partirà dalla nota del primo semestre», che potrà essere «migliorata» tenendo conto gli elementi del secondo. Per quanto riguardano gli esami partici nella formazione professionale si attendono «le decisioni» prese in ogni settore (ogni ramo economico deciderà entro fine aprile se verrà organizzato un esame pratico oppure se si opterà per una valutazione delle prestazioni pratiche da parte dell’azienda di tirocinio). Alla Direttiva 2 emanata oggi dal DECS a tutti i docenti, seguirà una terza parte - prevista per inizio maggio - che completerà le indicazioni sui criteri per la determinazione delle condizioni di passaggio di classe e di promozione. «Queste saranno attente a non penalizzare nessun allievo».

Formazione ad hoc - Il DECS ha inoltre trasmesso negli scorsi giorni alle scuole e ai docenti delle indicazioni dal titolo “La formazione a distanza nelle scuole cantonali ticinesi. Indicazioni pedagogiche e didattiche per il periodo di crisi COVID-19”. «Questo documento - precisa il DECS - dà seguito al grande lavoro svolto nelle ultime settimane dal Centro di risorse didattiche e digitali che, insieme ai sistemisti/responsabili informatici di sede, ai tutor delle risorse digitali e alle direzioni scolastiche, ha allestito i supporti informatici necessari e fornito una formazione di base ai docenti, protagonisti in queste settimane di interessanti e creative iniziative individuali volte a interpretare la loro missione educativa anche grazie alla scuola a distanza».

1'232 tablet e computer - E proprio per rendere possibile la scuola a distanza a coloro che non ne avevano la possibilità, il Cantone ha distribuito 1’232 dispositivi elettronici (tablet e computer) e diversi hotspot mobili per le connessioni internet ad allievi che ne erano privi e che ne hanno fatto richiesta. «Con questo gesto concreto - precisa il Dipartimento - abbiamo voluto assicurare eque opportunità a tutti coloro che non disponevano di un dispositivo personale»