USI, gli esami si terranno in via digitale

LUGANO - Si terranno «in via digitale» gli esami della sessione estiva dell’anno accademico 2019-20 all'USI. A stabilirlo è una direttiva del Comitato di direzione dell’USI ratificata venerdì 17 aprile 2020 dal Senato accademico.

La Direttiva definisce tre modalità specifiche d’esame (“open book”, orale o quiz), le tempistiche previste e tutte le misure prese ponderando da un lato la qualità e il rigore necessari nelle valutazioni, dall’altro le condizioni del tutto particolari in cui si è svolta una parte del semestre, prevedendo alcune soluzioni nell’interesse degli studenti.

Nel documento si esprimono anche i principi che hanno condotto a questa scelta, elaborata in favore degli studenti e volta a tutelarne la parità di trattamento, proteggendo al contempo la salute della comunità accademica nel suo insieme.

«Ad oggi - sottolinea l'USI - è non è infatti possibile stabilire le condizioni entro le quali si potrà accedere ai campus nelle date previste e, anche qualora fosse possibile farlo, potrebbero in qualsiasi momento entrare in vigore nuove misure sanitarie restrittive, rendendo difficoltoso lo svolgimento degli esami in presenza. Oltre a questo, diversi membri della comunità potrebbero – per ragioni diverse – non aver ancora riacquisito la piena autonomia nei propri spostamenti».

Le modalità d’esame di ogni corso saranno comunicate dai docenti responsabili attraverso la piattaforma icorsi entro l’8 maggio 2020.