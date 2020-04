Il Pentathlon del boscaiolo slitta al 2021

FAIDO - Si allunga l'elenco degli eventi annullati a causa della pandemia di coronavirus. Stavolta si tratta della trentesima edizione del Pentathlon del boscaiolo che era prevista per il prossimo 12 settembre 2020 a Faido: l'appuntamento slitta di un anno e si terrà l'11 settembre 2021.

«Per l’edizione del giubileo erano previste interessanti novità - spiegano i due comitati organizzatori - che speriamo di poter ripresentare il prossimo anno. I lavori organizzativi erano a buon punto ma nelle ultime settimane non è più stato possibile continuare con gli stessi».

La decisione di rimandare la manifestazione di un anno è dovuta al fatto che non vi è ancora la certezza che a settembre potranno avere luogo manifestazioni con 4-5'000 spettatori. E inoltre in quel periodo «le aziende forestali con i propri operatori saranno sicuramente concentrati nell'esecuzione degli importanti lavori selvicolturali di cura del bosco di protezione e più in generale di gestione del territorio che hanno subito notevoli ritardi in primavera».