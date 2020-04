La gita fuori porta... nonostante il virus

LUGANO - Anche oggi il tempo è bello, con temperature attorno ai venti gradi. Non è quindi facile restare in casa nel rispetto degli appelli lanciati a più riprese per fare fronte all'emergenza Covid-19. Ecco che diversi cittadini non si sono fatti allora mancare la tradizionale gita fuori porta per Pasquetta.

La voglia di scampagnate si constata, per esempio, a Cimadera, in Val Colla. Come mostrano le foto inviate da un lettore di tio/20minuti, poco fa erano diverse le auto presenti su un parcheggio locale. Un parcheggio con tanto di cartello artigianale “#io resto a casa e tu?”.

Per tutto il weekend pasquale, le forze dell'ordine sono impegnate sul territorio nell'ambito di controlli relativi al rispetto delle norme Covid-19. L'esito di tali controlli sarà fornito stasera a partire dalle 16 in una conferenza stampa del Cantone.

Foto lettore tio/20minuti