«Solo un divieto fermerà l'esodo pasquale verso il Ticino»

Pasqua sta arrivando. Il bel tempo urla letteralmente un invito a trascorrere qualche giorno di relax all'aperto. E qual è la meta preferita dagli svizzerotedeschi, per le vacanze pasquali, se non il Ticino? Tradizionalmente, in questo periodo, si avviano in massa formando ingorghi chilometrici al Gottardo. Ma anche quest'anno sarà così?

In tempi di coronavirus, infatti, le autorità chiedono alla popolazione di non viaggiare verso sud. E anche il Ticino ha sottolineato di non gradire turisti. Le FFS, tuttavia, offrono collegamenti verso sud durante la Pasqua. Solo il giovedì santo, 17 treni espressi viaggeranno da Zurigo a Lugano.

«Resta a casa» - «L'industria dei trasporti pubblici è stata incaricata dal governo federale di mantenere un'offerta base, anche in questa situazione eccezionale. Attualmente non è previsto alcun ulteriore diradamento delle corse», ha dichiarato il portavoce delle FFS Martin Meier, su richiesta di 20 Minuten.

Questo significa che non ci saranno treni supplementari, come di consueto, per la Pasqua. Sul loro sito web le FFS chiedono ai passeggeri di astenersi dalle escursioni fuori porta. «Se possibile, restate a casa» sottolineano invitando chi farà affidamento sui trasporti pubblici a conformarsi alle norme sul distanziamento sociale.

Il proibizionismo può essere problematico - Ma è sufficiente fare appello alla ragione e alla solidarietà della popolazione? «Non sarà abbastanza», afferma Sebastian Gluth, docente che si occupa di processi decisionali e neuropsicologia presso l'Università di Basilea. «L'appello avrà maggior successo se sarà giustificato e diffuso su più canali possibili», spiega.

Solo un divieto - secondo Gluth - può garantire che nessuno si sposti. Ma ciò può anche risultare problematico per la psiche umana: «La libertà personale in questo modo viene limitata. E spinge le persone a credere che non le si ritenga in grado di prendere decisioni in modo autonomo».

Secondo Gluth, dipenderà da molti fattori la scelta di muoversi verso il Ticino durante la Pasqua piuttosto che restare a casa. «Questi includono, ad esempio, l'importanza del viaggio, la pressione sociale e la paura di essere infettati. Anche i tratti della personalità svolgono un ruolo: quanto sei coscienzioso? Quanto riesci a rinunciare al tuo piacere per il bene della società? Ci sono grandi differenze tra le persone».

Il comportamento del proprio "ambiente" è altrettanto importante per le decisioni personali: «Prestiamo molta attenzione a ciò che fanno i nostri simili, specialmente se sono vicini a noi», conclude Gluth. «Se si comunica che la stragrande maggioranza degli svizzeri quest'anno non farà le vacanze di Pasqua in Ticino, ciò potrebbe convincere gli altri a rimanere a casa».