La Croce Rossa lancia una raccolta fondi straordinaria

LUGANO - L’emergenza Coronavirus non allenta la sua presa ed è necessario mobilitarsi per fronteggiarla con il massimo impegno. Per questo motivo la Sezione del Sottoceneri di Croce Rossa Svizzera ha deciso di potenziare il suo sostegno quotidiano a favore delle persone più vulnerabili e di lanciare una raccolta fondi straordinaria.

I contributi verranno utilizzati dal servizio sociale di Croce Rossa per fornire un aiuto concreto e mirato a chi è stato particolarmente colpito in questi giorni, in particolare famiglie bisognose e persone sole.

L’IBAN per i versamenti è CH49 0900 0000 6900 3417 8

CCP 69-2821-9 (indicando emergenza Coronavirus)

Per informazioni invece si può chiamare lo 091 973 23 11