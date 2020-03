I luganesi sono a casa: la città è quasi deserta

LUGANO - È una bellissima giornata di primavera, ma Lugano è quasi deserta.

La popolazione, come si vede in questo video realizzato poco fa da Rescue Media, ha recepito le direttive emanate dalle autorità comunali e cantonali. In moltissimi hanno capito che lo stare in casa è il modo migliore per evitare la diffusione del coronavirus.

Alcune realtà locali hanno deciso di dare un giro di vite (vedi Morcote). Si attendono nuove disposizioni da parte del Consiglio di Stato nel pomeriggio.