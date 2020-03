Un'hotline per le domande sull'orario ridotto

BELLINZONA - È stata istituita un'hotline ad hoc per rispondere alle domande relative all’orario ridotto nell’ambito della situazione legata al coronavirus. Lo comunica questa sera lo Stato Maggiore Cantonale di Condotta.

Coloro che desiderano avere informazioni e indicazioni puntuali per questo particolare ambito sono invitati a contattare il numero 091 814 31 03 (chiamata gratuita), attiva dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 16.00.

Al fine di non pregiudicare l’operatività dei vari servizi, lo Stato Maggiore Cantonale di Condotta raccomanda di far capo al numero indicato e di non contattare per questa specifica fattispecie il centralino dell’Ufficio del Medico cantonale, il 144 (riservato alle urgenze sanitarie), il 117 (riservato alle urgenze di polizia) o gli usuali recapiti sanitari.