1'500 cittadini vogliono salvare il deposito ARL

LUGANO - È stata consegnata al Municipio di Lugano la petizione che chiede alla Città di acquistare, per tutelarlo, il deposito delle Autolinee regionali luganesi. Le Arl hanno infatti siglato un diritto di compera con Artisa per lo stabile adibito alla manutenzione dei bus in via La Santa a Viganello, al posto del quale vedrebbe la luce un complesso multifunzionale con appartamenti a pigione moderata e un hotel lifestyle a 3 stelle.

Con le sottoscrizioni raccolte - 1'500 - si chiede inoltre di promuovere un concorso per la ristrutturazione e la valorizzazione dell'edificio di inizio Novecento. Magari con la creazione di un mercato coperto.