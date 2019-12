All'incanto la Vespa che incanta

LUGANO - C'è persino una bellissima Vespa d'epoca tra i veicoli, appartenenti agli automezzi e macchine dello Stato, all'incanto il 18 di dicembre a Cresciano.

Ancora una volta, presso il "deposito Servizio dei Reperti", tornano all'asta beni trovati, confiscati, sequestrati o devoluti. E tra questi, appunto, la bellissima due ruote di casa Piaggio, un modello bianco del '64, con 15 mila chilometri. Una chicca, per i collezionisti, la cui base d'asta parte da 1'000 franchi.

La Vespa, ovviamente, non è l'unico oggetto che ci si può aggiudicare. Tra i beni che saranno ceduti al miglior offerente (visionabili il giorno stesso dell'asta), compaiono un altro scooter e diverse automobili. Tra queste anche una Jaguar con prezzo di partenza a 200 franchi, una Mercedes a 500 e così via, passando per Fiat 500, Mazda e altro ancora.

Il pezzo più bello, e ovviamente il più caro, resta tuttavia il classico intramontabile di casa Piaggio, forse il più prestigioso. Che negli ultimi 50 anni di valore ne ha acquistato e non poco. Dando uno sguardo alle vendite online non è difficile trovare modelli proposti a diverse migliaia di franchi. Un affare da non perdere?

ti.ch/aste