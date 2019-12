Natale? Attenti ai ladri di regali

BELLINZONA - A Natale non tutti diventano più buoni. Anzi: i ladri si danno un gran daffare. La Polizia ticinese ne è al corrente, e ha diffuso oggi una serie di raccomandazioni alla popolazione, per evitare brutte sorprese specie durante lo shopping natalizio.

Ecco le istruzioni della campagna Prevena 2019.

- chiudere accuratamente tutte le porte e finestre prima di uscire di casa, evitando di lasciare chiari indizi dell'assenza: biglietti sulla porta, luci spente in casa, messaggi particolari sulla segreteria telefonica, eccetera;

- depositare gli oggetti di valore e i documenti importanti in una cassetta di sicurezza della banca;

- evitare di nascondere le chiavi di casa sotto lo zerbino, dietro i vasi per i fiori o nella bucalettere;

- simulare una presenza all’interno inserendo un timer su più di una luce e farlo accendere a intervalli irregolari. Inoltre per prevenire sgradite sorprese durante gli acquisti si rinnovano i seguenti consigli:

- evitare, nel limite del possibile, di portare con sé somme consistenti di denaro in contanti e usare preferibilmente le carte di credito;

- custodire il portamonete nelle tasche anteriori dei pantaloni o in quelle interne della giacca;

- portare sempre le borsette a contatto con il corpo e preferibilmente sul davanti e con la cerniera chiusa o comunque mai perderle di vista (ad esempio nei carrelli della spesa);

- mai tenere nello stesso posto le carte bancarie/postali e i codici per il loro utilizzo. Se possibile non conservare i codici per iscritto;

- prestare attenzione quando qualcuno vi urta nella ressa (sovente gli autori di furti e borseggi provocano lo scontro per distrarre le vittime e sottrarre loro denaro e altri valori);

- non lasciare oggetti di valore in vista nei veicoli e verificare che le auto siano regolarmente chiuse a chiave quando si lascia il parcheggio. Non esitate a chiamare il 117 e a segnalare situazioni che possono poi sfociare in reati contro il patrimonio.