«Fino a 3 metri di neve, ma faremo di tutto per aprire»

BOSCO GURIN - Ben 210 centimetri di neve. È quanto rilevano questa mattina i bollettini in quel di Bosco Gurin. Un record, insomma, o quasi. Così tanta neve non si vedeva dal 1947, quindi da oltre 70 anni. Ne è caduta tanta, da mettere in difficoltà gli impianti di risalita che, per poter aprire questo fine settimana, devono tirarsi su le maniche. «Sui seggiolini c'è un metro e mezzo di neve. Tutta da ripulire - ci spiega la responsabile dell'ufficio stampa di Bosco Gurin, Karin Zanolini -. Stiamo lavorando sodo, con tutti i limiti dovuti al rischio elevato di valanghe e quindi alla necessità di lavorare in sicurezza».

Fino a 3 metri - Insomma, per sabato dovrebbe essere tutto pronto: «L'unico motivo che potrebbe portare a posticipare l'apertura è il perdurare del grado 4 di valanghe». Al momento, d'altra parte, è caduta tantissima neve fresca: «A Rossboda i 2 metri sono largamente oltrepassati. Al Sonnenberg sono stati superati i 3 metri. Tuttavia le strade fino a Bosco Gurin sono molto libere e totalmente pulite», assicura Zanolini.

Proprio per questo evento eccezionale gli impianti hanno deciso di proporre una promozione altrettanto eccezionale: «Solo questo weekend le giornaliere saranno messe in vendita a 30 franchi per gli adulti e a 20 franchi per i bambini e gli studenti. Insomma, quasi un metà prezzo».

Strade pulite - Tutta questa neve non ha scosso per nulla la piccola comunità d Bosco Gurin, pronta ad ogni evenienza: «A dire il vero noi siamo già pronti da ottobre - scherza il sindaco, Tomamichel Alberto -. Le strade sono pulitissime e non ci sono stati disagi di sorta», aggiunge. «D'altra parte siamo abituati. E con i macchinari disponibili oggi non è più un problema far fronte alle grosse nevicate. Anche se sono da record».

tipress