Dal Giappone "di ogni giorno" capolavori in mostra

LIGORNETTO - Il fascino del Sol Levante cattura proprio tutti. E se la cultura non va mai in vacanza, perché non avvicinarsi al Giappone visitando un museo? È proprio quello che propone il Museo Vincenzo Vela, con la mostra dedicata a manufatti della vita quotidiana inaugurata il 13 ottobre.

La mostra “Giappone. L’arte nel quotidiano” presenta al pubblico oltre duecento opere appartenenti alla Collezione Jeffrey Montgomery. Lo svizzero-americano, residente in Ticino, ha collezionato sull’arco di oltre cinquant’anni una raccolta di manufatti unica nel suo genere per varietà e qualità, oltre che per l’estensione temporale che copre oltre due millenni.

Gatti, teiere, carpe. La mostra offre capolavori dal Giappone di ogni giorno. “Mingei”, arte e artigianato popolare, oggetti di uso quotidiano realizzati a mano da anonimi artigiani. Si tratta di articoli di massa e, all’epoca della loro fabbricazione, di prezzo contenuto, prodotti secondo tradizione e utilizzando materiali e tecniche tramandate e interpretate.

Alla mostra - aperta fino a marzo 2020 - si potranno ammirare oggetti legati al vissuto della società giapponese e riconducibili agli ideali mingei: ceramiche per vario uso, utensili da cucina, figure benauguranti e religiose, futonji e kimono, nonché rappresentazioni di animali tipici della cultura giapponese.