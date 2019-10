Donne picchiate in casa, e in piazza distribuzione del pane

LUGANO - Pane per sensibilizzare sulla violenza contro le donne. Lunedì 25 novembre oltre 80 panetterie della Svizzera italiana distribuiranno il loro pane utilizzando degli speciali sacchetti che porteranno i numeri di emergenza a cui rivolgersi in caso di difficoltà.

È questa l’azione promossa da Comundo in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Un momento di sensibilizzazione che appare sempre più necessario se si pensa che i casi di intervento per violenza domestica sono in aumento: d oggi, secondo il coordinatore cantonale per il servizio di lotta alla violenza domestica Giorgio Carrara, si sono già registrati un’ottantina di interventi in più rispetto all’insieme del 2018.

«Vogliamo essere presenti anche là dove la violenza è più subdola, dove può moltiplicarsi perché non è evidente, cioè nella vita quotidiana di ognuno di noi - spiega Corinne Sala, responsabile Comundo della Svizzera italiana - ecco perché proponiamo anche due momenti di incontro e approfondimento attorno a una figura che incarna l’ingiustizia derivata dalla banalizzazione di tutti quei lavori di cura che sono l’asse centrale della nostra vita sociale ed economica, ma che non sono sufficientemente valorizzati: la badante».

Il programma

Proiezione e dibattito

Mercoledì 13 novembre dalle 19 al cinema Iride proiezione di “A woman captured” (Ungheria, 2017, versione originale in ungherese, sottotitoli in francese) con commento di Corinne Sala.

Testimonianze e musica

Lunedì 25 novembre dalle 20 al Convento delle agostiane di Monte Carasso con Sara Rossi Guidicelli, giornalista e scrittrice; Silvia Dragoi, maestra di scuola elementare in Romania, badante in Svizzera; Marco Zappa, cantautore.