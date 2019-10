«Un precetto esecutivo per 5 centesimi! Incredulo anche il postino»

LUGANO - Anche il postino ha sgranato gli occhi per l’incredulità e si è messo a ridere. Non capita infatti spesso di recapitare un precetto esecutivo per la prodigiosa cifra di… 5 centesimi. A raccontare la vicenda è lo stesso micro-debitore, piuttosto infuriato con l’operatore di telefonia (uno dei giganti in Svizzera) che lo scorso 2 ottobre gli ha sollecitato (attraverso la società d'incasso Intrum) il pagamento di uno scoperto che… «Non sapevo neanche di avere - racconta l’uomo a Tio/20Minuti -. Quando mi sono recato alla Posta di Molino per ritirare il precetto anche chi lavorava lì ha detto di non aver mai visto nulla del genere».

La richiesta, oltre che singolare, sembra avere sortito un effetto assai controproducente per l’azienda di telefonia: «Versavo loro mille franchi al mese. Dopo quello che è successo ho saldato i 5 centesimi, che non mi erano peraltro mai stati sollecitati, ma ho annullato anche tutti e quattro gli abbonamenti, tra telefoni mobili e fissi, che avevo con questo operatore».

Non ha, ovviamente, colpe l’Ufficio esecuzione che ha spiccato il precetto. Abbiamo chiesto loro quanti sono le esecuzioni che rasentano gli 0 franchi: «Non c’è una statistica - risponde l’Ufficiale responsabile, avvocato Fernando Piccirilli - ma la legge non prevede un importo minimo per poter escutere un debitore. Si tratta di una scelta lasciata al creditore, che farà le sue valutazioni sull’opportunità o meno di avviare una procedura esecutiva».

Incassare 5 centesimi, in cambio di 1000 franchi al mese, non sembra comunque una politica molto redditizia.