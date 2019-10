Modine pericolanti in Golena: «Le rimuoveremo entro domani»

BELLINZONA - Modine rotte e precipitate a terra. Modine storte. Modine piegate. Sono quelle che segnalano il rinnovo del comparto tra Carasso e Monte Carasso e il futuro semi-svincolo di Via Tatti a Bellinzona. Pericolanti e pericolose. La situazione di degrado preoccupa un nostro lettore che da alcuni giorni si reca alla Golena per delle escursioni in bicicletta. «Quelle modine sono piazzate in modo molto precario e sono un pericolo alla sicurezza dei pedoni che camminano lungo il fiume e per i ciclisti che transitano sulla ciclopista». Ma non solo. Perché quei pali - fissati con delle semplici cordine - sono piazzati proprio vicino all'A2. «Il pericolo che uno di essi precipiti sulla carreggiata autostradale è concreto», sottolinea il lettore che negli scorsi giorni ha pure rischiato grosso con la sua due ruote. «Ho dovuto fermarmi sulla ciclopista prima di cadere rovinosamente a terra a causa di una modina finita sulla stradina a lato dell'autostrada».

Il palo è poi stato adagiato su un prato per evitare difficoltà ad altre persone. Ma la situazione permane comunque pericolosa e il nostro lettore si interroga: «È possibile che nessun responsabile comunale, cantonale o dell'USTRA si sia accorto di nulla?». Abbiamo girato i suoi dubbi al portavoce dell'Ufficio federale delle strade Eugenio Sapia che ringrazia innanzitutto il cittadino per la segnalazione. «Non eravamo a conoscenza di questa situazione. Si tratta probabilmente di atti di vandalismo. Per questo motivo valuteremo se effettuare una segnalazione alla Magistratura».

Sapia rileva inoltre che il termine di posa delle modine è scaduto e che per questo motivo verranno immediatamente tolte. «Per evitare possibili pericoli per la popolazione - precisa il portavoce - rimuoveremo le modine entro domani».

