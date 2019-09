Il volo per Zurigo resta a terra

Adria Airways ha una settimana per rimettersi in sesto

AGNO - Adria Airways ha tempo fino al prossimo 2 ottobre per rimettersi in sesto finanziariamente e salvare la licenza operativa. Ma nel frattempo la maggior parte degli aerei resta ancora a terra, almeno fino a venerdì. Lo ha comunicato la compagnia slovena, spiegando che saranno effettuati soltanto due collegamenti serali tra Lubiana e l’hub di Francoforte.

Il prolungamento del grounding interessa anche i voli tra Lugano e Zurigo, che non saranno operati almeno fino a venerdì sera, come ci conferma Swiss. Si tratta quindi di altri sedici voli annullati. E per la compagnia elvetica filiale di Lufthansa non è al momento possibile trovare una soluzione alternativa.

Per ovviare alla situazione, Swiss distribuisce buoni per i viaggi in treno tra le due città o offre di rimborsare i biglietti ferroviari, precisa un comunicato. Propone anche di modificare gratuitamente la prenotazione di un volo per il vicino aeroporto di Milano.