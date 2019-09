Troppi voli cancellati: «Non si può andare avanti così!»

AGNO - Soltanto lo scorso weekend numerosi viaggiatori in partenza dall’aeroporto di Agno sono rimasti a terra a causa di tutta una serie di voli Swiss (operati da Adria Airways) cancellati: tra sabato e lunedì a causa di un problema tecnico sono infatti saltate ben nove rotazioni su Zurigo (si tratta, complessivamente, di nove voli in partenza e altrettanti in arrivo). E non è la prima volta che capita. «Non si può andare avanti così» afferma dunque Lugano Airport, che chiede l’intervento dell’Ufficio federale dell’aviazione civile.

«L’aeroporto - si legge in un odierno comunicato - deplora i disservizi verificatisi in maniera massiccia negli ultimi giorni e ribadisce che la situazione è imputabile unicamente a Swiss, essendo i motivi delle cancellazioni riconducibili a problemi tecnici e di equipaggio della compagnia». Si parla, ma non è confermato, anche di periodi di malattia del personale. Lugano Airport si è quindi attivata affinché Berna «intervenga presso Swiss per garantire il servizio che tutti i passeggeri della compagnia di bandiera si attendono e devono ricevere».

La società dello scalo cittadina esprime nel frattempo il suo rammarico ai passeggeri toccati dagli annullamenti.

Attualmente per i collegamenti tra Lugano e Zurigo, Swiss fa capo a dei Saab 2000 da cinquanta posti di Adria Airways. Lo scorso anno la compagnia elvetica utilizzava invece un velivolo Bombardier Dash 8 da 76 posti di Austrian Airlines. Allora durante la stagione estiva le cancellazioni di Swiss all’aeroporto di Agno erano scese al 2,1%. Durante il precedente inverno erano arrivate al 20%, soprattutto a causa delle condizioni meteorologiche.