Christina Aguilera e Aloe Blacc ammaliano Piazza Grande

LOCARNO - Moon & Stars è giunto così alla sua quinta serata, la cui apertura, alle 20 in punto, è stata affidata ad Aloe Blacc, soulman autentico, capace e talentuoso. A documentarlo non sono soltanto le produzioni discografiche al suo attivo, ma anche, e forse maggiormente, la dimensione live. Così come è accaduto in Piazza Grande: il 40enne americano, accompagnato da una band di tutto rispetto, in 80 minuti ha dato vita a uno show da dieci e lode.

Alle 22.05 ha fatto il suo ingresso in piazza Mrs. Christina Aguilera: vestita di volant argentati e di luce (sì, proprio così), sulle note di “Bionic” ha dato il via allo show, proseguito, sulle grida dei fan delle prime file, con “Your Body” e “Genie In A Bottle”. «È bellissimo essere qui a Locarno», dice visibilmente emozionata. Poi, tra le altre, si prodiga, per la gioia del pubblico, in "The Voice Within" e "Dirrty".

L’intera piazza canta all’unisono pressoché ogni verso, ogni strofa. E poi balla, si scatena, al ritmo di uno show incandescente, all’interno del quale non è mancata un’ottima versione di “Lady Marmalade”, storico brano del 1974 portato al successo planetario da Patti LaBelle & Co.

Mercoledì il prossimo appuntamento di Moon & Stars: in Piazza Grande vedremo l'ex Oasis Liam Gallagher, che si esibirà alle 20. I posti in piedi - ricordano gli organizzatori - saranno accessibili senza biglietto a partire dalle 19.