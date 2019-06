Parco Viarno diventa un giardino per la città

PREGASSONA - La popolazione luganese avrà un nuovo parco pubblico, il secondo per dimensione dopo il Ciani. È infatti stato svelato oggi il futuro Parco Viarno di Pregassona. È previsto in particolare il recupero conservativo della Casa Rossa, i cui spazi potranno essere impiegati per lo svolgimento di attività espositive, didattiche e polivalenti. Nell’area centrale attorno alla Villa saranno realizzati diversi giardini tematici con aree dedicate alla lettura. A nord-ovest del comparto sarà invece creato un bosco multifunzionale con aree gioco. A est del parco troverà invece dimora un frutteto. Le aree libere saranno dedicate allo svago e al relax.

Il Municipio, nella sua seduta odierna, ha ratificato la decisione della giuria di assegnare il 1° premio per la progettazione del nuovo parco allo studio Westpol Landschafts Architektur di Basilea e allo studio di architettura Demattè Fontana Architekten di Zurigo.

Il concorso con procedura libera in due fasi, pubblicato lo scorso 7 settembre, ha suscitato l’interesse di 47 team di progettazione: nella prima fase i concorrenti hanno elaborato un progetto preliminare per la sistemazione dell’intero comparto oggetto della variante di Piano regolatore e una proposta per la conservazione della Casa rossa, i cui spazi saranno destinati ad accogliere contenuti pubblici. La giuria, riunitasi a metà dicembre, ha selezionato 10 progetti. I concorrenti ammessi alla seconda fase hanno sviluppato un’idea, elaborando un progetto per la sistemazione del parco e lo sviluppo degli edifici. La giuria, riunitasi il 17 maggio, ha deciso all’unanimità di assegnare il primo premio al progetto denominato “Un giardino per la Città”.

Il progetto vincitore ha convinto «per la soluzione urbanistica proposta che valorizza il patrimonio ambientale e socio-culturale del comparto».

La valorizzazione dello spazio pubblico in città rappresenta una priorità dell’Esecutivo, definita anche nelle Linee di sviluppo che orientano l’operato del Municipio e dell’Amministrazione per il periodo 2018-2028. Lo spazio verde a est di Via Guioni interessa una superficie di circa 27'500 m2 di superficie: la sua riconversione in parco permetterà di riqualificare un’area di pregio della città e incrementare l’offerta di parchi pubblici a beneficio di tutta la popolazione.

Dal 27 giugno al 12 luglio 2019, all’ex Asilo Ciani in via Carlo Cattaneo 5 a Lugano, avrà luogo un’esposizione pubblica dei progetti presentati. L’esposizione è aperta al pubblico, nei giorni feriali, dalle 16 alle 18, mentre il sabato e la domenica dalle 14 alle 17.

Rendering del progetto Un giardino per la Città