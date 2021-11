Il Vallese dice sì all'iniziativa per l'abbattimento facilitato dei grandi predatori

SION - L'abbattimento facilitato di orsi, linci, sciacalli e lupi è probabilmente cosa fatta in Vallese: dopo lo spoglio delle schede di 118 comuni su 123, i votanti hanno detto sì nella misura del 64% all'iniziativa popolare cantonale "Per un canton Vallese senza grandi predatori".

L'esito dello scrutinio non ha riservato sorprese, in un cantone dove la legge federale sulla caccia - respinta dal 51% del popolo svizzero e che prevedeva appunto l'agevolazione dell'abbattimento dei lupi - è stata accolta dal 68% dei votanti.

In realtà l'iniziativa non porterà grossi cambiamenti in materia: il governo ha sottolineato che la maggior parte delle sue richieste sono già ampiamente applicate e per il resto il cantone dispone di un margine di manovra minimo rispetto al diritto federale.