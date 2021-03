«Perché non seguire le orme di Austria e Danimarca sui vaccini?»

BERNA - La scarsità di vaccini e i ritardi nelle consegne degli stessi stanno provocando non pochi problemi alla campagna vaccinale in Svizzera e in Europa. Ma c'è chi sta facendo meglio di altri. Come Israele che grazie alle vaccinazioni di massa sarà il primo Paese al mondo a uscire dalla pandemia. Per Lorenzo Quadri, un esempio da seguire. «I premier di Austria e Danimarca - sottolinea il consigliere nazionale leghista rifacendosi a informazioni di stampa - si sono recati oggi in Israele per concordare delle modalità di collaborazione nella fornitura del vaccino contro il coronavirus».

E allora perché «non seguire l'esempio austriaco e danese?», sottolinea Quadri che intende porre il quesito pure al Consiglio federale durante la tradizionale ora delle domande. Il consigliere nazionale, infatti, giudica «fallimentare» la campagna vaccinale svizzera. «È intenzione del Governo seguire le orme di Austria e Danimarca e siglare una collaborazione con Israele per la fornitura di vaccini? O il Consiglio federale pensa di protrarre il lockdown in eterno?», conclude Quadri.