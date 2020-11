Glifosato: la commissione del Nazionale dice "no" al divieto

BERNA - Non è necessario vietare l'uso del glifosato né programmare il suo abbandono. Ne è convinta la maggioranza della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale (CET-N), che con 14 voti contro 9 non ha dato seguito alle iniziative in questo senso dei Cantoni di Ginevra e Giura.

La maggioranza, indica una nota dei Servizi del Parlamento, ritiene che il glifosato sia innocuo in termini di tossicità e che dal punto di vista sanitario non sia quindi necessario adottare misure. Inoltre, l'impiego del glifosato in Svizzera è soggetto a condizioni restrittive: a differenza di altri Paesi, può essere utilizzato solo su piante non destinate a essere raccolte, precisa la commissione.

Tuttavia, la CET-N ha approvato all'unanimità una mozione della Commissione omologa degli Stati che chiede al Consiglio federale di mettere a disposizione risorse supplementari per la ricerca e la selezione di specie più resistenti quale alternativa all'impiego di prodotti fitosanitari.