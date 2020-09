Sommaruga va da Conte e Mattarella

BERNA - Martedì prossimo la presidente della Confederazione Simonetta Sommaruga si recherà a Roma, dove incontrerà dapprima il presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte e quindi il presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella. Oltre alle relazioni bilaterali e alla gestione della pandemia, i colloqui verteranno sugli investimenti a favore dell'ambiente e del clima.

Con pochi altri paesi la Svizzera intrattiene relazioni così strette come con l'Italia, ricorda il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) in un comunicato diffuso oggi. Con la crisi del coronavirus questi contatti hanno acquisito ancora più importanza. Sarà pertanto tematizzata anche la gestione della pandemia e i problemi economici e sociali correlati.

Durante i colloqui saranno inoltre approfondite la politica dei trasporti transfrontaliera dopo l'apertura della galleria del Ceneri, le questioni climatiche e ambientali, nonché le modalità per attuare una ripartenza rispettosa dell'ambiente ("Green Recovery"). Stando al DATEC la Sommaruga illustrerà anche la politica europea della Svizzera.

I due paesi intrattengono relazioni strette che vantano una solida tradizione. In Svizzera vivono circa 320'000 cittadini italiani, che costituiscono la più grande comunità di stranieri. Inoltre più di 70'000 frontalieri italiani vengono ogni giorno nella Confederazione per lavorare, notoriamente soprattutto in Ticino. La penisola è il terzo partner commerciale più importante della Svizzera, mentre quest'ultima rappresenta il quarto mercato d'esportazione più grande per l'Italia.