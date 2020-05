Ambiente e comunicazioni, due importanti nomine a Berna

BERNA - Nella sua riunione di ieri, il Consiglio federale ha proceduto a due importanti nomine: quella di Katrin Schneeberger, nuova direttrice dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), e quella di Bernard Maissen nuovo direttore dell'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM).

Katrin Schneeberger, 52enne bernese, è al servizio dell'Ufficio federale delle strade (USTRA) dal 2012, in un primo tempo come vicedirettrice, e dal 2015 come direttrice supplente. Tra i suoi futuri compiti vi saranno l'attuazione della politica ambientale e l'ulteriore sviluppo dei lavori relativi alla protezione del clima e alla biodiversità. Katrin Schneeberger assumerà la nuova funzione il 1° settembre 2020. Fino a tale data, l'UFAM continuerà a essere diretto ad interim dalla direttrice supplente Christine Hofmann. Katrin Schneeberger subentra a Marc Chardonnens, ritiratosi dalla sua funzione per motivi di salute e deceduto lo scorso mese di aprile.

Bernard Maissen, 59enne grigionese, è al servizio dell'UFCOM dal 2018. In qualità di vicedirettore attualmente dirige la divisione Media. Tra i suoi futuri compiti vi saranno l'attuazione e l’ulteriore sviluppo della politica svizzera dei media e delle telecomunicazioni. Bernard Maissen assumerà la nuova funzione il 1° luglio 2020. Sino a tale data l'UFCOM continuerà a essere diretto ad interim dal direttore supplente Philippe Horisberger. Bernard Maissen subentra a Philipp Metzger che, nel febbraio 2020, è stato nominato segretario generale e CEO della Commissione elettrotecnica internazionale (IEC).

I due nuovi direttori sono stati presentati questa mattina nel corso di una conferenza stampa in cui era presente anche la presidente della Confederazione Simonetta Sommaruga e il vicecancelliere e portavoce del Consiglio federale André Simonazzi.