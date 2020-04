Nestlé: bonus del 10% per 3000 dipendenti al fronte

VEVEY - Nestlé accorderà ai suoi collaboratori in prima linea in Svizzera - stabilimenti di produzione, centri di distribuzione e negozi - un bonus salariale, con l'obiettivo di riconoscere lo straordinario impegno del personale in tempi di coronavirus.

«I nostri collaboratori al fronte svolgono un ruolo determinante per garantire l'approvvigionamento durante la pandemia in corso», afferma il numero uno di Nestlé Svizzera, Eugenio Simioni, citato in un comunicato odierno.

La gratifica, versata retroattivamente da marzo e sino a fine giugno, sarà del 10% del normale stipendio, a cui si aggiunge un contributo giornaliero di 10 franchi per i pasti e uno mensile di 110 franchi per gli spostamenti.

Il pacchetto di misure riguarda circa 3000 collaboratori del gruppo e integra l'ampliamento delle disposizioni relative ai congedi per malattia, nonché la promessa di almeno dodici settimane di salario garantito per tutti i dipendenti.